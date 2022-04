O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) tem patente, a partir de hoje e até dia 3 de Maio, no Foyer do Piso 0, a exposição de fotografia “Rostos com Voz”, no âmbito das comemorações do 144.º aniversário do comando distrital da PSP de Coimbra.

O objectivo desta exposição é sensibilizar a comunidade para a problemática da violência exercida contra as mulheres e a necessidade de políticas globais que denunciem e erradiquem este flagelo.

A mostra tem entrada livre.