Figueira da Foz comemora Dia do Associativismo Jovem

Durante o dia de amanhã, entre as 10h e as 17h30, serão realizadas diversas actividades, como jogos e aulas de dança, no Jardim Dr. Fernando Traqueia, em Buarcos, no âmbito de comemorar Dia do Associativismo Jovem.

A iniciativa tem o objectivo de proporcionar um espaço de convívio entre as diversas Associações Juvenis do Concelho, motivar e capacitar os jovens associados, os estudantes, mas também os jovens, em geral, a serem mais participativos nas suas comunidades, tornando-se cidadãos mais conscientes e detentores dos valores democráticos.