No próximo sábado, dia 4 de Fevereiro, a associação Magenta e a sociedade filarmónica Dez de Agosto vão realizar uma homenagem a António Ramos Silva, por meio de exposição fotográfica da sua autoria, em honra do artista que integrou a direcção de ambas as associações.

A mostra será inaugurada pelas 18 horas, na Galeria Magenta.