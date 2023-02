Câmara quer avançar com variante a Quiaios neste mandato

O presidente da Câmara da Figueira da Foz pretende avançar ainda neste mandato com a construção da variante a Quiaios, numa extensão de cerca de três quilómetros, tendo apresentado hoje um esboço do eventual traçado.

De acordo com o primeiro esboço apresentado na sessão de Câmara, a futura variante deverá usar o traçado correspondente a um aceiro que já existe, dentro de uma área que é propriedade do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Apesar de o traçado ainda não estar totalmente definido, Pedro Santana Lopes estimou que a futura variante possa representar um investimento entre os dois e os três milhões de euros e esteja lançada e em execução ainda neste mandato.

A futura via deverá ligar a localidade de Quiaios à praia com o mesmo nome, estando a ser debatida com o presidente da Junta de Freguesia de Quiaios, disse o presidente do município.