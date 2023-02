Embarcações para transporte fluvial já estão na Figueira

O Município da Figueira da Foz informou que as embarcações que irão permitir o transporte fluvial entre as duas margens do Rio Mondego já se encontram na cidade, prevendo-se que “entre 75 a 100 trabalhadores utilizem, diariamente, este meio de transporte”.

Os barcos, um deles movido a energia eléctrica, vão ligar diariamente, com várias carreiras, a zona de São Julião ao Cabedelo, na margem sul do rio Mondego, com a finalidade de mitigar os constrangimentos de trânsito causados pelas obras que decorrem na Ponte Edgar Cardoso.

Foto: Município da Figueira da Foz