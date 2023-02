Polícia Marítima da Figueira autua empresa a operar sem licenciamento

Na passada segunda-feira, elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz detectaram e autuaram uma empresa que se encontrava a efectuar trabalhos de movimentação de areias sem o devido licenciamento, na praia do Pedrógão (Leiria).

Uma vez que a empresa não apresentava autorização nem o devido licenciamento para efectuar os trabalhos na praia, a polícia obrigou os trabalhadores a interromperem as suas acções e a reporem a areia de onde ela tinha sido removida.

Nesta acção estiveram empenhados dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, apoiados por uma viatura, tendo o processo sido remetido para a Administração da Região Hidrográfica do Centro, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).