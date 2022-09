De 10 de Setembro a 6 de Novembro, o Centro de Artes e Espectáculos vai ter patente, na Sala 3 e Sala Afonso Cruz, a exposição de fotografia “2121 Retrospectiva ou Talvez Não!”, de Lauren Maganete, com uma actuação musical e poesia no dia da sua inauguração, pelas 16 horas.

Lauren Maganete nasceu em Bragança em 1970 e estudou no Porto. A fotógrafa profissional realizou trabalhos para a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia desde 2009 e o seu trabalho é reco­nhecido tanto a nível nacional como internacional, com publicações em várias revistas e jornais.

A mostra terá entrada gratuita e, no próximo sábado, a sua estreia contará com a musicalidade do pianista Bernardo Santos e com a poesia pela voz da actriz Aurora Gaia.