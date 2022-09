Verão com crescimento no número de turistas

O presidente do Turismo Centro Portugal, Pedro Machado, disse que a região registou em Julho deste ano mais 100 mil dormidas que o mês homónimo de 2019.

“O turismo é por excelência uma indústria. Neste mês de Julho de 2022 por comparação com Julho de 2019, o nosso grande ano de referência, registámos no Centro de Portugal cerca de mais 100 mil dormidas”, anunciou. Pedro Machado acrescentou que, comparativamente com o ano de 2021, em que havia restrições devido à pandemia de covid-19, a região “cresceu 58 por cento em relação àquilo que era a tendência de recuperação. Diremos hoje que estamos de facto em franca consolidação de uma recuperação que a actividade turística vai trazer e ela tem de ser, obviamente, produtiva. Produtiva para aqueles que queremos atrair, mas também para os que cá estão”, disse.