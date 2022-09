Dia da Figueira da Foz celebrado com Orquestra Filarmonia das Beiras

No dia 20 de Setembro é assinalado o Dia do Município da Figueira da Foz. Para celebrar, o Centro de Artes e Espectáculos vai receber um concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras, com Carlos Guilherme e Isabel Alcobia, apresentando uma “gala lírica com um programa que propõe levar ao público música de raiz espanhola e da tradição italiana.”

Este concerto, marcado para as 21h30 desse dia, é integrado no programa dos 140 Anos de Elevação da Figueira da Foz a Cidade e terá entrada gratuita, mediante levantamento do bilhete.