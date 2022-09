As oito medidas de apoio às famílias portuguesas

No Conselho de Ministros, ontem realizado, foram aprovadas oito medidas que integram o pacote de apoios às famílias, num custo total de 2400 milhões de euros, como resposta ao aumento do custo de vida e à inflacção, entre as quais um subsídio e um suplemento para pensionistas.

Uma das medidas aplicadas resultará num pagamento de extraordinário de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento mensal até 2.700 euros, estando ainda previsto um subsídio de 50 euros por dependente a todas as famílias.

Quanto aos pensionistas, está planeado um suplemento extra equivalente a meio mês de pensão, pago de uma só vez em Outubro.

Refira-se adicionalmente que o pacote conta ainda com:

A redução do IVA da electricidade de 13% para 6%, a partir de Outubro de 2022 até Dezembro de 2023;

Casais com dois filhos (consumidor-tipo) vão ter uma poupança mínima de 10% com a transição para o mercado regulado do gás;

Limitação da actualização das rendas das casas fixada nos 2%, com compensação no IRS e IRC dos senhorios;

Aumento do preço dos passes de transportes públicos e viagens da CP vão congelar em 2023;

Até ao final deste ano, em caso de depósito de 50 litros de gasolina e gasóleo é garantida uma poupança de 16 euros e 14 euros, respectivamente.