“Estendal Solidário” nas Abadias

No próximo fim-de-semana, dos dias 7 a 9 de Fevereiro, a ONGD Mão na Mão – Associação Crianças no Mundo traz a iniciativa “Estendal Solidário” ao Parque das Abadias da Figueira da Foz, permitindo a que qualquer pessoa possa doar roupas à causa.

Haverá uma corda pendurada no parque, entre a Rua Dr. Luís Carriço e a Rotunda Centenário, com agasalhos e diversas roupas para quem mais necessitar, com a existência de uma secção de adultos e uma infantil. Qualquer pessoa pode levar o que quiser, tendo a associação apelado para a consciência social.

A organização do evento avisou ainda para que as pessoas levem molas ou cabides para pendurarem as suas doações, e o que restar irá reverter para instituições de carácter social, para a própria associação ou para a Cruz Vermelha Figueira da Foz.

Foto de um “estendal solidário” em Lisboa, na Avenida da Liberdade