Espaços culturais do município assinalam Dia Mundial da Criança

A Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás (BMPFT), o Museu Municipal Santos Rocha (MMSR) e o Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos (NACLS) assinalam o Dia Mundial da Criança, dia 1 e 5 de Junho, com actividades presenciais e online.

No dia 1 de Junho, a página de facebook da Biblioteca Municipal irá transmitir duas actividades de promoção e incentivo à leitura para os mais jovens, pelas 11h e 15h.

O Museu Municipal, também nesse dia, entre as 9h30 e as 17h, convida os mais novos a visitarem o espaço museológico com exposição da sua colecção de brinquedos. Pelas 18h a página do facebook do Museu irá também oferecer “puzzles digitais”.

Dia 5 de Junho às 11h00, no NACLS, situado no Castelo Engenheiro Silva, realiza-se uma actividade gratuita, inspirada na obra da escultora Barbara Hepworth “Vamos fazer um colar para a escultora Barbara Hepworth“, dirigida a crianças dos 4 aos 10 anos (máximo 5) e sujeita a inscrição prévia: patrimonio.cultura@cm-figfoz.pt

Também dia 5, pelas 15h, no MMSR, haverá a oportunidade de aprender a criar um instrumento musical – O Cartaxinho. A actividade é gratuita e sujeita a inscrição prévia (máximo 5): servico.educativo@cm-figfoz.pt .