Comemorações do 111º aniversário da Biblioteca Municipal terminam com peça de teatro

A peça “Piquenique no Campo… de batalha”, será hoje apresentada pelo Pateo das Galinhas – Grupo Experimental de Teatro da Figueira da Foz, no âmbito das comemorações do 111º aniversário da Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás.

A obra será a 14ª produção realizada pelo grupo, com texto de Fernando Arrabal, encenação de Ana Madureira e cenografia de João Prazeres e tomará forma no Auditório Municipal pelas 21h.

Amanhã, dia 30 de Maio, haverá nova apresentação, também no Auditório Municipal, pelas 16h.