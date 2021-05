Lucro da Navigator cai 23% até Março para 23,5 milhões de euros

A Navigator totalizou 23,5 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre, menos 23% do que no mesmo período do ano anterior, segundo comunicado ao mercado.

“Os resultados líquidos do primeiro trimestre de 2021 foram de 23,5 milhões de euros e comparam com os 30,6 milhões de euros obtidos no trimestre homólogo (-23%)”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a papeleira ressalvou ser “difícil” comparar os resultados apurados até Março com o período homólogo, tendo em conta as novas vagas de contágio por covid-19 e os impactos das medidas de confinamento.

Entre Janeiro e Março, o volume de negócios da empresa fixou-se em 341 milhões de euros, uma redução de 16% face ao primeiro trimestre de 2020, justificada pelos “menores volumes de pasta e papel, fruto essencialmente das paragens programadas, e pela diminuição do nível do preço do papel”.

Neste período, as vendas de papel caíram 8% face ao primeiro trimestre de 2002, as de pasta recuaram 6%, enquanto as de tissue avançaram 4%.

Por sua vez, os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Navigator recuaram 20,2% até Março para 70,6 milhões de euros.

Já o valor do investimento (capex) foi de a 20,1 milhões de euros no primeiro trimestre, montante que compara com os 22,7 milhões de euros contabilizados entre Janeiro e Março de 2020.

“Este montante inclui maioritariamente investimentos direccionados para a manutenção da capacidade produtiva e melhoria de eficiências. Inclui ainda 4,6 milhões de euros na área ambiental e cerca de três milhões de euros de outros projectos, onde se inclui a nova pilha de aparas de Aveiro e as centrais fotovoltaicas da Figueira da Foz e de Setúbal”, precisou.

A divida líquida remunerada da empresa situou-se em 623,6 milhões de euros, abaixo dos 799,5 milhões de euros do ano anterior.

Na sessão de ontem da bolsa, as acções da Navigator cederam 0,07% para 3,02 euros.