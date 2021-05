Alunos com necessidades educativas especiais vão receber equipamentos de ciclismo adaptados

No âmbito do projecto “O Ciclismo vai à Escola”, o Município da Figueira da Foz vai entregar recursos materiais apropriados aos alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente quatro bicicletas Tandem, quatro bicicletas Triciclo e 12 capacetes ( 1 Tandem – 1 Triciclo – 3 capacetes por Agrupamento de Escolas).

O material será oferecido nas escolas EB 2,3 Dr. Pedrosa Veríssimo, EB 2,3 Pintor Mário Augusto, EB 2,3 Dr. João de Barros e EB 2,3 Infante D. Pedro, assinalando a entrega do material referido com o desenvolvimento de um circuito técnico “Gincana”, no campo exterior da EB 2,3 Dr. Pedrosa Veríssimo, dia 1 de Junho, pelas 9h30.