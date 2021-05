“Cinco Centenários, Cinco Colectividades” para conhecer no Dia Nacional das Colectividades

O Dia Nacional das Colectividades, dia 31 de Maio, vai ser assinalado com a iniciativa “Cinco Centenários, Cinco Coletividades”, promovida pela ACCFF, que visa dar a conhecer, através de conversas informais, as cinco colectividades do concelho que este ano comemoram o seu primeiro centenário.

Assim, durante o período da tarde e noite, irão ser publicados vídeos na página do facebook do ACCFF com dirigentes do Quiaios Clube, do Grupo Musical Instrução da Fontela, do Grupo Recreativo Vilaverdense, do Grupo Musical Carritense e da União de Futebol de Buarcos, com o intuito de contar um pouco da história das suas associações e os planos para a comemoração da efeméride.