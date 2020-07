A Associação Profissional dos Itinerantes Certificados (APIC) estreou ontem na Figueira da Foz um parque de diversões adaptado às regras sanitárias, no qual se destaca uma roda gigante.

O espaço de diversões, promovido pela APIC, conta com oito equipamentos e está instalado no parque de estacionamento da Avenida de Espanha (popularmente conhecido como Parque das Gaivotas), num recinto com cerca de três mil metros quadrados.

Foto: Celso Silva – Digitart