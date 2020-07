Programa Estou Aqui! Crianças 2020 – Roteiro Meo Kids Camp

O Programa Estou Aqui! Crianças é resultado de uma parceria entre a Polícia de Segurança Pública, a Altice Portugal, Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e Instituto de Apoio à Criança.

Nasceu em 2012 com o propósito de reforçar a segurança de crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 9 anos no Verão. O sucesso do Programa ditou a sua perpetuação ao longo dos tempos e, em 2017, passou a dirigir-se a crianças entre os 2 e os 10 anos, sendo que cada edição passaria a estender-se entre o dia 1 de Junho e 31 de maio do ano seguinte, cobrindo, assim, todo o ano.

Este ano, por força da pandemia que atravessamos, as pulseiras mantiveram a sua validade até ao dia 15 de Julho, mas, agora, já é possível a inscrição para a edição de 2020.

Para isso, as famílias que pretendam aderir a esta edição podem fazê-lo em https://estouaqui.mai.gov.pt/.

À semelhança dos anos anteriores, a PSP e a Fundação Altice prepararam um conjunto de locais com animação para os mais novos, concebidos em harmonia com as normas emanadas pela DGS, onde as famílias podem aderir ao programa e receber, de imediato, as pulseiras.

Na área de intervenção do Comando da PSP de Coimbra, este espaço terá lugar Av. Infante D. Pedro junto à Muralha de Buarcos – Figueira da Foz – entre as 10H00 e as 17H00 do dia 26 de Julho, onde estarão presentes Polícias aptos para a transmissão de todas as informações e à activação das pulseiras.