“Elas Convidam” Miguel Araújo e António Zambujo nos dias 9 e 10 de Março

O grande auditório do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz (CAE) recebe a iniciativa “Elas convidam”, um evento composto por dois concertos que reúne, no mesmo palco, “duas revelações da música portuguesa, no feminino, com dois nomes já consagrados, no masculino”.

No dia 9 de Março, pelas 21h30, Joana Almeirante (solo) convida Miguel Araújo e, no dia seguinte, 10 de Março, pelas 21h30, Carolina de Deus (trio) convida António Zambujo.

Os bilhetes para cada dia custam 10 euros e o passe de dois dias tem o preço de 15 euros.