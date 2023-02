Figueira da Foz ainda sonha com campo de golfe na Lagoa da Vela

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, mantém o sonho de construir um campo de golfe com 18 buracos na Lagoa da Vela, que estava previsto desde o seu primeiro mandato naquela autarquia.

O autarca considerou o projecto “muito importante para o município”, mas não se compromete com a sua concretização neste mandato.

Para já, Santana Lopes diz que é necessário clarificar as intenções da entidade privada que detém parte da área circundante à lagoa e, depois, avançar novamente com um Plano de Pormenor, “que demora algum tempo”.

A ideia de construir um campo de golfe na Lagoa da Vela remonta ao final do século passado, quando Santana Lopes foi presidente daquele município (1997-2001) pela primeira vez.

O projecto, que estava associado a um empreendimento turístico, foi inviabilizado no início deste milénio pela Rede Natura 2000, tendo a autarquia figueirense avançado com novo Plano de Pormenor em 2004 e chegado a obter Declaração de Impacte Ambiental (DIA) positiva.

A evolução do processo foi hoje apresentada em sessão de Câmara, com o presidente do município a lamentar que anteriores executivos tivessem deixado caducar a DIA.

Lamentando que o município tenha perdido oportunidades ao longos das últimas décadas, Santana Lopes frisou que existem actualmente “grandes dossiers, que exigem muito”, para resolver as situações estruturais do concelho.