Cavaco Silva lembra o seu opositor na Figueira

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva lembrou João Salgueiro, que faleceu na sexta-feira aos 88 anos, como um homem que procurou, com os seus conhecimentos, ajudar o país “a encontrar o rumo certo. A vida cruzou o meu destino com o de João Salgueiro, algo inesperadamente, no Congresso da Figueira da Foz, em que disputámos a liderança do PSD. Mantive sempre uma boa relação com o Dr. João Salgueiro, beneficiando em diferentes momentos dos seus conselhos alicerçados num sólido pensamento económico”, lembrou ainda Cavaco Silva.

Cavaco Silva, sublinhou, em especial, o papel de João Salgueiro enquanto membro fundador da SEDES [Associação para o Desenvolvimento Económico e Social], “associação que vem dando um importante contributo para a identificação das reformas indispensáveis à construção de um Portugal de ambição, e da qual permaneceu sempre um associado muito activo”.