Dia Mundial da Poesia assinalado na Escola Dr. João de Barros

No dia 21 de Março, comemorou-se na Escola Dr. João de Barros, o Dia Mundial da Poesia, em simultâneo com o Dia da Árvore, mediante uma articulação entre a Biblioteca Escolar (BE), o Clube de Poesia e Escrita Criativa, o Clube das Emoções e o Departamento Curricular de Línguas.

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, na sequência da partilha de reflexões alusivas ao Dia da Árvore, elaboraram quadras e poemas, que se encontram na BE, para leitura dos visitantes, em modo de “Cocktail de Poesia”. Além dos trabalhos realizados pelos alunos, com a utilização de recursos analógicos, como o papel, foi construída uma árvore e embelezada com materiais recicláveis. Este ambiente serviu de palco para um momento de poesia performativa, levado a cabo pelos alunos do 5.º5, na BE.

Os trabalhos realizados pelos alunos serão publicados no Jornal Digital do Clube de Poesia e Escrita Criativa.