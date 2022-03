Alunos vencem concurso de empreendedorismo

Na fase municipal do Concurso de Ideias Empreendedorismo nas Escolas, esta semana realizada, destacaram-se os projectos vencedores “Leiteira do Século XXI”, apresentado pelos alunos Tomás Cravo, Diogo Pereira e Francisco Santana, e “Nomadland”, apresentado por Marina Almeida, Lara Mendes e Mafalda Lopes, no escalão do 3º Ciclo do Ensino Básico (3º CEB) e do Ensino Secundário/Profissional, respectivamente.

Os vencedores de cada escalão irão representar Pombal nas finais intermunicipais que decorrerão a 1 de Abril na Batalha (Ensino Secundário/ Profissional) e 5 de Abril em Castanheira de Pêra (3º CEB).

O concurso é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) e do Município de Pombal. No programa Empreendedorismo nas Escolas Concurso de Ideias concorreram um total de 39 projectos, envolvendo 247 alunos de 15 turmas e 17 docentes, das escolas Gualdim Pais (Pombal), Básica e Secundária da Guia, Secundária de Pombal e Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal.