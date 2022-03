Autarquia mantém apoio à Comunidade Ucraniana

Fez ontem uma semana sobre a chegada à Figueira da Foz do grupo de ucranianos integrados na comitiva da Câmara Municipal da Figueira da Foz, provindos da fronteira da Eslováquia com a Ucrânia.

Instalados no Colégio de Quiaios, onde dispõem de condições diversas para o seu conforto e integração, todos os recém-chegados foram sujeitos a uma avaliação médica por parte de uma equipa de saúde pública, composta por dois médicos e cinco enfermeiros, sendo que todas as crianças foram vistas por uma pediatra, tendo os adultos acesso a consultas de especialidade.

Com o objectivo de facilitar a integração na comunidade figueirense, a autarquia providenciou a deslocação do grupo a um espectáculo Centro de Artes e Espectáculos, promovido pela Orquestra Clássica do Centro que, num gesto de grande simbolismo, conseguiu a vésperas do espectáculo aceder a uma partitura de uma música tradicional ucraniana “Uma noite ao luar na Ucrânia” e que dedicou à comunidade ali presente, quebrando-se a barreira linguística, num momento de grande emotividade. Assegurada também está a animação para os mais pequenos, bem como aulas de português para os adultos.

Numa segunda fase deste acolhimento, os adultos irão ser integrados no mercado

de trabalho de acordo com um projecto de vida delineado pelos próprios em

estreita colaboração com o Município e o IEFP (Instituto de Emprego e Formação

Profissional), estando já a envidar-se os esforços necessários para a integração das

crianças em unidades de ensino. O acompanhamento psicossocial também tem sido assegurado por uma equipa multidisciplinar da Associação Novo Olhar.