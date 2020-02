Dia de S. Valentim com Vanessa e FF no Casino Figueira

O Casino Figueira assinala a Noite dos Namorados, amanhã, no dia 14 de Fevereiro às 20h30 com um jantar e espectáculo, juntando no palco do Salão Caffé dois nomes conhecidos da música actual: Vanessa e FF.

Os artistas vão ser acompanhados por Nuno Rodrigues no piano, prometendo uma noite cheia de temas românticos apropriados à data.

“Endless Love”, “The Prayer”, “Beauty and the Beast” e “Coze Della Vita”, são algumas das canções que vão ecoar após o jantar que pretende assinalar uma noite especial. Em solos ou duetos, Vanessa e FF, já com inúmeras actuações que se traduzem em carreiras dignas de referência, mostram as suas capacidades técnicas e interpretativas, apreciadas por muitos fãs.