A Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, em parceria com a Associação Tradições do Vale, vai promover o retorno dos tradicionais festejos de São João ao típico Largo de São João do Vale, retomando uma passada tradição.

Na noite de 23 para 24 de Junho, o largo, com decoração alusiva à época, vai ter animação com baile e música ao vivo, stands de diversão, de petiscos e de sardinha assada.

A entrada é gratuita e conta o apoio do Município e da Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião.