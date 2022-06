Encontro nacional “Partilha com Energia” junta 400 alunos na quarta-feira

Cerca de 400 alunos e professores de 16 escolas de todo o país participam na quarta-feira no encontro nacional “Partilha com Energia”, promovido pela EDP, a realizar no Centro de Artes e Espectáculos (CAE).

“Este evento marca o final da 6.ª edição do programa educativo criado pela EDP com o objectivo de envolver as comunidades das regiões em que mantém centros de produção de energia”, salientou a organização.

Entre as acções previstas neste programa, destacam-se os intercâmbios de estudantes de escolas do ensino secundário de Sines, Azambuja, Tomar, Constância, Sertã, Figueira da Foz, Peso da Régua, Cinfães, Lamego, Póvoa de Lamego, Ponte da Barca e Proença-a-Nova.

No encontro nacional, cada uma das escolas envolvidas nos intercâmbios – que decorreram entre 28 de Abril e 4 de Junho – terão uma equipa em palco a partilhar as suas experiências com vídeos e testemunhos pessoais.

O programa ‘Partilha com Energia’ pretende promover relações fortes entre comunidades e, especialmente junto da população mais jovem, tendo já mobilizado desde o seu início cerca de 2.000 alunos de 32 escolas nacionais.