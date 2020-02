Detido por posse de arma ilegal na Figueira

No sábado à noite, com conhecimento de que estariam a ocorrer desavenças entre vizinhos, a PSP da Figueira da Foz deslocou-se ao local na tentativa de os sanar.

Depois de chegar ao local, conta a PSP “ficámos a saber que o suspeito, um homem de 42 anos, teria feito um disparo para o ar com uma arma de fogo e agredido um homem de 19 anos que necessitou de receber tratamento hospitalar”. Uma vez que o agressor não se encontrava no local foi-lhe movida uma perseguição que culminou com a sua intercepção na zona do Alto do Forno da Figueira da Foz.

O suspeito estava a conduzir um automóvel e foi mandado parar. Acatou a ordem da polícia e foi sujeito ao teste de alcoolemia e a uma revista de segurança. Segundo apurámos, “acusou uma TAS de 2,24 g/l e na sua viatura foi possível encontrar uma arma de fogo calibre 6.35 mm. O suspeito não é titular de licença de uso e porte de arma, pelo que a mesma está ilegal”. O indivíduo foi presente a Tribunal, desconhecendo-se ainda as medidas de coacção aplicadas.