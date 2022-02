Detido por furto qualificado

Hoje, pelas 4h30 na zona da Gala, foi detido pela PSP um homem de 24 anos pela prática do crime de furto.

Em comunicado chegado à nossa Redacção, a Polícia explica que “cerca das 4h10, recebemos a informação de que estaria a ocorrer um furto no interior de um pavilhão, propriedade do Hospital Distrital da Figueira da Foz, o que no imediato potenciou a nossa ida para o local. Aí chegados, os polícias avistaram dois indivíduos a sair das referidas instalações e, ao se aperceberem da sua presença colocaram-se em fuga, tendo sido interceptado um, na posse de um computador portátil e vários componentes informáticos, que tinham sido furtados das referidas instalações, tendo o outro conseguido a fuga”.

Ao que apurámos, estão em curso diligências para a identificação do outro indivíduo. O detido, entretanto, foi presente a interrogatório judicial, ficando a aguardar-se a decisão judicial, quanto às medidas de coacção a aplicar.