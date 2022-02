Festival do Arroz e da Lampreia em Montemor-o-Velho deste ano aposta na animação

O Festival do Arroz e da Lampreia em Montemor-o-Velho regressa, em modo presencial e ‘online’, entre 11 e 20 de Março, com uma “aposta forte na animação”.

No ano passado, o festival realizou-se via digital, devido à pandemia provocada pela covid-19 e, desta vez, a 20ª edição do Festival do Arroz e da Lampreia decorre tanto presencialmente como ‘online’ (em www.festivalarrozlampreia.pt), onde, nomeadamente, são divulgados os restaurantes aderentes, com venda de produtos endógenos e refeições em regime de take-away.

Trata-se de um evento onde o arroz carolino do Baixo Mondego e a lampreia pescada no rio Mondego têm destaque, na companhia de outros “sabores do campo e rio”.

“Provavelmente”, este será “o festival mais forte de sempre. Vai ter uma aposta forte na animação, que era algo que nós não fazíamos, porque o festival vivia da procura da lampreia e da procura dos pratos e da gastronomia”, disse hoje, na sessão de apresentação da iniciativa, o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

“Hoje nós queremos acreditar que as pessoas vão vir aqui por outras razões, naturalmente que vão vir pela gastronomia e vão vir também para se divertir”, sustentou.

O evento conta com vários artistas, entre os quais Mickael Salgado (dia 11), Jorge Guerreiro (dia 11), Rosinha (dia 12), Tiago Silva (dia 18) e Rita Guerra (dia 19).

Para além desta animação, o Município preparou momentos culturais com a atuação de ranchos e grupos folclóricos locais.

A tenda, no largo da feira, no centro da vila de Montemor-o-Velho, este ano vai ser maior (terá 4.050 metros quadrados) e conta com espaços dedicados aos produtos endógenos e doçaria tradicional, tasquinhas, artesanato concelhio, maquinaria agrícola, comércio e serviços e representações institucionais.

O Festival do Arroz e da Lampreia com a mostra gastronómica em 15 restaurantes aderentes do concelho, mais sete que no ano anterior.

A autarquia deu nota de que o arroz de lampreia só estará disponível com marcação prévia junto dos restaurantes aderentes ou tasquinhas, devido à escassez da lampreia.

Este ano estão de regresso as 24 horas de arroz-doce ao vivo, nos dias de 12 e 19 de Março, onde o público toma o lugar de protagonista do festival e dá a provar as suas receitas.

O festival conta ainda com o evento MiniChef, dirigido a crianças entre os 6 e os 12 anos, numa parceria entre a Câmara Municipal e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

Para as crianças está ainda preparado outro espaço que é a Morlândia e ainda sessões de robótica nos dias 12, 13 19 e 20 de Março.

A iniciativa inclui também passeios pedestres, um desfile de trajes antigos e ainda com sessões de ‘showcooking’ com o ‘chef’ Luís Lavrador e o ‘chef’ Miguel Gameiro.

A entrada na tenda do festival é gratuita e toda a programação do pode ser consultada em www.festivalarrozlampreia.pt.