Detido no Bairro Novo

Anteontem, por volta das 2h30 da manhã, na Rua Bernardo Lopes, em pleno Bairro Novo, a PSP deteve um homem de 31 anos.

A detenção surgiu pelo facto do indivíduo se encontrar na via pública com pedras da calçada na mão “e bastante exaltado, dizendo que tinha sido agredido”, refere a Polícia.

“Foi-lhe pedido para que se acalmasse e simultaneamente a sua identificação, o que o mesmo recusou assumindo uma atitude muito hostil com ameaças e injúrias dirigidas aos polícias”, perante esta atitude acabou por ser detido.

Durante o transporte e já no interior das instalações policiais, “o detido manteve a mesma postura agressiva e conduta imprópria com ameaças e injúrias”, refere a PSP.