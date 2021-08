Concertos e Festival da Francesinha estão de volta ao Casino

No Casino Figueira decorre o tradicional Festival das Francesinhas, entre as 19h30 e as 22h30, com espaço na Galeria Casino (1.º andar) até ao final de Agosto, assim como acontecem diversos espectáculos no salão caffé.

Dos vários concertos programados, destaque para imitador Fernando Pereira, de quarta e sábado próximos; Paulo de Carvalho e Ana Laíns, na semana seguinte, fechando o mês com os sons do Brasil, através da actuação do grupo “Samba Sem Fronteiras”.

Os espectáculos têm início às 23 horas, para maiores de 10 anos, com a entrada a oito euros.