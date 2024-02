O céu encoberto não impediu as festividades de Carnaval durante a tarde de hoje, sendo que o desfile do Grande Corso Carnavalesco encheu a Avenida 25 de Abril com festa e animação.

O desfile, apadrinhado pelos Reis Álvaro Maia e Bruna Gomes e liderado pelo Trio Eléctrico – camião adaptado com aparelhos de som para apresentar as escolas ao vivo, contou com a participação das várias colectividades do concelho.

Fotos: José António Teixeira