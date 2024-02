Alunos figueirenses vão às finais do mundo de concurso de dança

Global Dance Open é o nome do concurso internacional de dança que foi realizado este fim-de-semana em Braga. A escola figueirense Gazelle Dance Studio levou 14 alunos a esta competição, sendo que 12 deles foram qualificados para as finais do mundo. Esta última fase do concurso terá lugar na Holanda, em Julho.

Os alunos desta escola, com idades compreendidas entre os 7 e os 16 anos, conseguiram conquistar cinco medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. Nota de imprensa do evento avançou que os bailarinos receberam “críticas muito positivas sobre as suas prestações”.