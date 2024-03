Com o objetivo de angariar fundos para a sua atividade solidária, a Cruz Vermelha da Figueira da Foz realizou no passado fim de semana, no auditório Madalena Biscaia Perdigão, um “Encontro de Melodias”, que teve a apresentação de Juliana Simões.

Participaram as Pequenas Vozes da Figueira, Canticus Camarae, Pedro Leitão, Pedro Matos, Contratempo, entre outros.

Usou da palavra o presidente local da instituição, Francisco Leitão.