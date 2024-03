Jovens aprenderam sobre “Práticas Saudáveis na Prevenção do Cancro”

A biblioteca da escola Básica Dr. João de Barros recebeu duas sessões sobre “Práticas Saudáveis na Prevenção do Cancro”, direcionadas aos alunos do 9.º ano, em palestras dinamizadas por três médicos pediatras dos HUC e do HDFF – Armanda Rebelo, Ana Manuela Silva e Diogo André Silva, que abordaram a temática em torno da doença, como a sua definição e a relação entre o seu aparecimento e os fatores ligados ao estilo de vida.

Esta iniciativa resultou de uma articulação dos docentes da escola com a Liga Portuguesa contra o Cancro, da Zona Centro, que teve como objetivo alertar e sensibilizar os alunos para uma das doenças com maior incidência na sociedade atual.