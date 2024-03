Município entregou gratuitamente mais de 300 compostores domésticos

Decorrente da necessidade emergente de reduzir a quantidade de biorresíduos depositados em aterro, através de, nomeadamente, o desvio destes resíduos para circuitos de valorização adequados, a Câmara Municipal da Figueira da Foz promoveu, nas 14 freguesias do concelho a campanha de Educação Ambiental “Biorresíduos? Chamo-lhe um Figo! Na Figueira da Foz valorizar é natural.”, através da capacitação para as rotinas e interiorização de vantagens de aproveitamento de resíduos orgânicos.

As sessões decorreram no 1.º trimestre do presente ano e contaram com a participação de mais de três centenas de pessoas, que aderiram ao projeto de compostagem doméstica.

Até ao momento foram entregues gratuitamente 330 compostores domésticos, encontrando-se ainda algumas dezenas em fase de entrega.

Para além das sessões nas freguesias, o município promoveu, no mês de janeiro, sessões em cinco estabelecimentos de ensino do concelho (EB 2/3 Pintor Mário Augusto – Alhadas; Escola Secundária c/ 3º CEB Cristina Torres, EB 2/3 Dr. João de Barros, Escola Secundária com 3.ºCEB Dr. Joaquim de Carvalho, EB /,3 Infante D. Pedro e EB 2/3 Dr. Pedrosa Veríssimo- Paião), com o intuito de educar e inspirar as próximas gerações a adotar práticas responsáveis em relação aos resíduos, e nas quais participaram ativamente cerca de 420 alunos e professores. Foram entregues 11 compostores, por forma a impulsionar práticas sustentáveis no ambiente escolar.

Quem queira aderir ao projeto de compostagem doméstica pode aceder ao sítio institucional do município (https://www.cm-figfoz.pt/pages/806), descarregar o formulário de adesão, efetuar o seu preenchimento e entregar nos Serviços Municipais da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Estrada de Mira – Serviços Higiene Urbana, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e receberá um compostor de forma gratuita.