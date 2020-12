Covid-19: FNAJ promoveu iniciativa “Action day” no INTEP sobre comportamentos seguros

Com o propósito de continuar a sensibilizar os jovens para a adopção de práticas

responsáveis na época das festas de Natal, a Federação Nacional das Associações

Juvenis (FNAJ) promoveu na passada quinta-feira, dia 17 de Dezembro, o “Action

day”, iniciativa que envolveu várias escolas básicas e secundárias de todos os

distritos do país.

Na Figueira da Foz a iniciativa decorreu no INTEP – Instituto Profissional e Tecnológico da Figueira da Foz, em parceria com a Câmara Municipal, onde jovens estudantes sensibilizaram os seus pares para a adopção de comportamentos que minimizem o risco de contágio da COVID-19 na população jovem e cuidados a ter, tanto nas férias escolares como no dia a dia.

Foi também distribuído material de protecção e colocados painéis informativos no interior da escola, com frases curtas, directas e apelativas.

A vereadora da Juventude, Mafalda Azenha, acredita que “é prioritário adoptar

comportamentos seguros e que é mais fácil consciencializar os mais novos, se

forem os seus pares a exemplificar e transmitir a mensagem.”

Mafalda Azenha salienta que, desde a primeira hora, que “o Município considerou

esta acção de extrema importância, ainda mais com o aproximar da quadra que

vivemos e em que os cuidados não podem, de todo, ser esquecidos”.