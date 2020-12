Auxílio a navio cargueiro com avaria no leme à saída da barra da Figueira

O capitão do Porto da Figueira e os pilotos auxiliaram, hoje de manhã, um navio cargueiro que se encontrava sem governo, na sequência de uma avaria no leme, quando saía da barra.

Na sequência de uma troca de comunicações rádio, pelas 8h30, entre um navio cargueiro e um piloto do porto a dar conta de uma eventual avaria.

Sob a coordenação do capitão do Porto da Figueira e com a colaboração dos pilotos, o navio foi afastado do local onde se encontrava e fundeou numa zona segura, a cerca de 2,5 milhas náuticas (cerca de 4,6 Km) a oeste da entrada da barra.