Covid-19: Figueira da Foz prepara resposta para situações de quarentena colectiva

O município da Figueira da Foz, está a preparar um plano para poder dar resposta à eventual necessidade de realização de quarentenas colectivas, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado publicado na rede social Facebook, o município explica que a medida “visa contemplar pessoas sem casa ou que não possam permanecer em casa”, face à ameaça do surto de coronavírus.

Ouvido pela agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Monteiro, explicou que o Plano Municipal Quarentena Colectiva – enquadrado no estado de emergência nacional em vigor – poderá abranger situações “em que exista um foco activo, por exemplo, numa aldeia, em que se consegue identificar a cadeia de transmissão” ou no caso de um grupo de pessoas “que venha de fora (do concelho)”.

O plano, que será colocado em prática “em articulação com as autoridades de saúde”, prevê ainda a criação de espaços “específicos para operacionais de Protecção Civil”.

Para operacionalizar a quarentena colectiva, o município da Figueira da Foz “conta utilizar os espaços dos pavilhões desportivos das escolas ou outros que venham a ser considerados adequados”.

Até ao momento, já se mostraram disponíveis para colaborar com as autoridades municipais a Casa do Povo de Maiorca, através da cedência de mais de uma centena de camas e o Ginásio Clube Figueirense, que disponibilizou as suas instalações e viaturas, adianta a nota.

