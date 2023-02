Corta-mato distrital e Mega Sprinter realizados com sucesso

O Corta-Mato Distrital realizou-se no dia 7 de Fevereiro, no Centro Náutico de Montemor-o Velho, com a participação de todas as escolas do distrito. O Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz foi representado por uma comitiva mais reduzida do que habitualmente, sendo que este ano foi limitada a participação a três atletas por escalão e género.

No dia a seguir, mantendo o empenho pela actividade física, o grupo de educação física da Escola Básica João de Barros, dinamizou o Mega Sprinter – 40 m – fase escola, com a presença de um total de 212 participações. Apesar da chuva, a prova foi realizada sem problemas.