Incubadora do Mar e Indústria vai prestar serviços a empresas externas

A Incubadora do Mar e Indústria da Figueira da Foz, localizada no parque empresarial da Gala, anunciou hoje o lançamento de serviços de apoio à instalação de novas empresas no concelho, até agora exclusivos de empresas em incubação.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Incubadora afirmou manter “o seu foco de ser uma estrutura de estímulo e apoio ao empreendedorismo na cidade da Figueira da Foz”, tendo iniciado o ano “com o lançamento da oferta de uma série de serviços na persecução desse fim”.

“A partir de agora os empreendedores da região podem contar com o apoio da Incubadora do Mar & Indústria em serviços de consultoria e execução de planos de negócio, serviços até agora exclusivos para empresas em processo de incubação”, acrescenta.

Embora a “essência” de uma incubadora seja o apoio na criação e desenvolvimento de micro ou pequenas empresas, esta opção de externalizar serviços foi justificada por ter vindo a verificar, nos últimos meses, “um crescimento da procura de pessoas com vontade de empreender e que procuram, acima de tudo, mentoria e apoio na fase inicial da ideia de negócio”.

“Bem como de empresas já estabelecidas no mercado, mas que procuram financiamento para fazer crescer o negócio”, adianta o comunicado.

“Na maioria destes casos, as áreas e modelos de negócio não se ajustam aos modelos de incubação”, refere a nota, sublinhando que a Incubadora do Mar & Indústria “não quer deixar estes empreendedores com apoio diminuto, e por isso, disponibiliza agora serviços de consultoria, elaboração de plano de negócios e de plano de marketing, apoio à formalização da empresa e apoios a candidaturas a programa de incentivos e também a projectos exteriores à incubação, aproveitando a estrutura técnica e ‘know-how’ que detém”.

Alegando manter a “primazia” do seu trabalho na economia azul e na indústria, “sem se afastar no objectivo base de assegurar o suporte às empresas incubadas e captar novos projectos europeus que dinamizem” esse ecossistema, a Incubadora sustentou que “não quer esquecer as necessidades da comunidade”.

“Acima de tudo”, vincou, pretende “potenciar o crescimento socioeconómico” e “elevar” o tecido empresarial do município da Figueira da Foz.

“Presentemente, encontram-se abertos vários sistemas de incentivo, direccionados para a indústria, serviços e turismo, que poderão ser estratégicos para o desenvolvimento de algumas empresas locais”, observou.