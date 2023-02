Clássica da Figueira é já neste fim-de-semana e condiciona trânsito

A 1.ª clássica da Figueira da Foz vai arrancar neste sábado, dia 11 de Fevereiro, o que vai originar condicionamentos de trânsito para a realização das provas de ciclismo.

No sábado será realizada a Granfondo – Figueira Champions Day – prova não competitiva de abertura ao evento, com percursos idênticos mas distâncias diferentes, começando com a concentração dos participantes no Parque de Estacionamento da Avenida de Espanha (Parque das Gaivotas) pelas 8 horas, oficializando a partida pelas 10h30, na Avenida 25 de Abril, junto à Torre do Relógio. A meta será no mesmo sítio da partida, com horas de chegada por definir.

No domingo será então realizada a prova oficial da Figueira Champions Classic, num percurso de 190 quilómetros que se estende pelas várias freguesias do concelho. O estacionamento do Parque das Gaivotas vai ceder o espaço para a concentração das equipas participantes, pelas 8 horas, com partida simbólica pelas 9h30, junto à Torre do Relógio e partida oficial pelas 9h55, na Avenida 12 de Julho, em São Pedro.

A meta final será uma vez mais junto à Torre do Relógio, com hora de chegada prevista pelas 14h20.