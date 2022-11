O Theatro Trindade da Figueira da Foz acolhe no dia 11 Dezembro, pelas 16h30, um Concerto de Natal do Coro das Pequenas Vozes da Figueira da Foz, dirigido ao público em geral e com entrada gratuita, embora sujeita à lotação da sala.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Escola de Artes do Centro de Artes e Espectáculos e a União Foot-Ball de Buarcos.