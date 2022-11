História da Ordem Terceira distinguida

A Academia Portuguesa da História (APH) premiou a dissertação de Mestrado em História da Época Moderna (de finais do século XV a finais do século XVIII), intitulada “A Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco da Figueira da Foz, de 1714 a 1855”, apresentada no Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, por Ana Cristina Fiúza Almeida.

Esta dissertação foi contemplada com o Prémio Pina Manique – “Do Iluminismo à Revolução Liberal”, que visa galardoar “trabalhos sobre temas em diferentes áreas do saber”, de finais do século XVII às primeiras décadas do século XIX, para “um maior e melhor conhecimento da História de Portugal e da sua relação com uma Europa em mudança”.