Cuidado com as marés

A Capitania do Porto da Figueira alerta para “a continuidade das condições meteo-oceanográficas adversas, com especial agravamento a partir da madrugada do dia 24 de Novembro até ao final do dia 25 de Novembro”.

Esta entidade marítima chama a atenção para a previsão de ondulação de noroeste, que apresentará um período largo, “o que significa que transportará bastante energia e que poderá atingir os 6 metros de altura durante a manhã do dia 24 de Novembro”.

Devido a este agravamento, “devem ser consideradas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram ou possam frequentar as áreas junto à orla costeira. Assim, recomenda-se o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas nos portos e marinas, das que se encontram nos fundeadouros previstos para a área de jurisdição da Figueira da Foz, bem como, evitar passeios perto da zona de rebentação, nas praias, nos molhes, esporões e outras zonas de pedra e rocha junto à orla costeira”.

Pedro Cervaens Costa, comandante da Capitania do Porto, alerta também para a necessidade de precaver “a protecção das infraestruturas, tais como bares e restaurantes, que estarão mais vulneráveis no caso de se verificarem galgamentos, prestando especial atenção ao período da preia-mar na madrugada do dia 24 de Novembro. É vital ter presente que, nestas condições, o mar poderá alcançar zonas que, aparentemente, parecem seguras”.