Concerto do XII Estágio Técnico-Artístico da Sociedade Instrução e Recreio de Lares

O grande auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) recebe o concerto do XII Estágio Técnico-Artístico da SIRL – Sociedade Instrução e Recreio de Lares, no dia 10 de Agosto, às 21h30.

Trata-se de um projecto da SIRL que contempla um “estágio técnico/artístico com o maestro convidado Tiago Moreira da Silva, aberto a músicos de diversas bandas filarmónicas e/ou escolas de música, tendo como coordenador o maestro Cristiano Barros, maestro da Banda Filarmónica de Lares”, refere o CAE numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Além de um projecto pedagógico que pretende “desenvolver e trabalhar música original para banda filarmónica”, é “um espaço de partilha de experiências e conhecimentos entre participantes, maestros, professores e alguns convidados e amigos especiais, cujo trabalho realizado irá proporcionar uma viagem pela música de várias épocas”.

O resultado deste trabalho será apresentado em concerto, no dia 10 de Agosto, com um repertório diversificado, desde o clássico ao contemporâneo.

O preço dos bilhetes é de cinco euros por pessoa.