Maiorca realiza concerto na reabertura da piscina municipal

A piscina municipal de Maiorca vai reabrir esta sexta-feira, dia 4 de Agosto, pelas 13h30, depois de terminadas as obras de reabilitação e beneficiação, realizando um concerto para assinalar a reabertura com uma Sunset Party e com a artista Dj Queen.

A requalificação desta infraestrutura de lazer, investimento pago pela Câmara Municipal da Figueira da Foz e pela Junta de Freguesia de Maiorca, resultou na aquisição de novos equipamentos, mobiliário e decoração.

Haverá um prémio de uma entrada dupla grátis atribuída ao melhor outfit de verão para uma pessoa que participe no evento de reabertura.