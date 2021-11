Comunidade nepalesa assinala Festival da Luz no concelho da Figueira da Foz

A freguesia da Marinha das Ondas, no concelho da Figueira da Foz, recebe no domingo o Festival da Luz, iniciativa destinada à comunidade nepalesa local e que visa assinalar o “Dipawali”, festa que equivale ao Natal.

“A freguesia da Marinha das Ondas acolhe uma expressiva comunidade nepalesa e por isso, no domingo, é esperado que o encontro Dipawali” reúna mais de 300 pessoas da comunidade do Nepal e algumas pessoas da comunidade portuguesa que têm de alguma forma feito parte das suas vidas”, aponta a organização em nota de imprensa.

O festival terá lugar na Associação Marinhense, entre as 15 e as 19 horas, e contará com rituais religiosos, danças, gastronomia típica e música tradicional.

O evento não será aberto ao público, para que esta comunidade possa viver a festividade em família.

A informação detalha que esta será uma oportunidade para que aquela comunidade possa assinalar um evento que é uma das maiores festividades do Nepal e “um marco significativo no fortalecimento das relações familiares deste povo e onde os rituais e as mostras culturais e religiosas são mais evidentes”.

“Espera-se assim que sejam recriadas as festividades religiosas e culturais do Nepal, dando a possibilidade a esta comunidade de vivenciar o espírito das suas origens”, acrescenta.

A iniciativa é organizada pela comunidade migrante do Nepal, em colaboração com o projeto “Sem Diferenças E8G”, promovido pela Cáritas de Coimbra, e que tem permitido realizar um trabalho de intervenção e proximidade com as comunidades migrantes.

O projecto “Sem Diferenças E8G” conta com um Consórcio composto por várias Entidades – Cáritas Diocesana de Coimbra, Município da Figueira da Foz, Junta de Freguesia da Marinha das Ondas, Agrupamento de Escolas do Paião, CPCJ Figueira da Foz, Celbi, Figueira Domus, Centro de Competências TIC – Softciências da Universidade de Coimbra e Microplásticos.