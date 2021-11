Caminhada junta mistério e ‘terror’ para promover Lagoa da Vela na Figueira da Foz

Uma caminhada nocturna, agendada para sábado, na freguesia do Bom Sucesso, na Figueira da Foz, promete aventura e diversão, e junta mistério e ‘terror’ na promoção da Lagoa da Vela, a maior do município.

Intitulada “Caminhada do Terror”, a iniciativa, de entrada livre, partiu de um grupo de amigos residente no Bom Sucesso.

Consta de um percurso de cerca de um quilómetro junto à margem oeste da lagoa e promete alguns sustos e outras surpresas, protagonizadas por cerca de 20 figurantes.

“É a primeira iniciativa de muitas que queremos organizar para promover o espaço da Lagoa da Vela. A ideia é criar grupos de pessoas, que vão caminhar por um percurso marcado, espaçados em 10 ou 15 minutos. Não temos a floresta envolvente (destruída pelos incêndios de Outubro de 2017), não está como gostaríamos, mas dá para criar um ambiente de mistério junto à lagoa”, disse à agência Lusa Marlene Noronha, da organização do evento.

Embora sem revelar o que está a ser preparado para ‘assustar’ os participantes na caminhada – agendada para começar pelas 20 horas na zona dos passadiços daquele espaço natural – Marlene Noronha frisou que serão vários os momentos de diversão: “Não é que saiam a correr de lá e nunca mais voltem. Mas se calhar vão correr um bocadinho”, ilustrou.

A organização está também a preparar um espaço de um “pequeno arraial”, a partir das 18 horas, com porco no espeto, bebidas e animação, no chamado Canto dos Eucaliptos, no topo noroeste da lagoa, acessível a todos os interessados, participem ou não na “Caminhada do Terror”.

Inserida nas Matas Nacionais das Dunas de Quiaios, a Lagoa da Vela é a maior lagoa do município da Figueira da Foz, possuindo cerca de quatro quilómetros de perímetro e um plano de água que ocupa mais de 60 hectares.